Комик Поперечный* пожаловался, что электричество в США обходится очень дорого

— Наше первое впечатление — на фиг! Мы сюда больше никогда не приедем! Это не город, а помойка. Но, когда ты здесь уже живешь и происходит ассимиляция, ты начинаешь, не то что свыкаться с проблемами, но понимать, как тут все устроено, — отметил Поперечный*.