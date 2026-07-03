Что будет с бензином летом: почему возник дефицит и когда он закончится

Что происходит на топливном рынке России.
Ситуация с топливом на заправках страны остается одной из самых горячих тем в инфополе. Ограничения на продажу топлива на ряде АЗС и очереди к ним стали реальностью для автовладельцев в начале этого лета.
«Во многих регионах России вводятся специальные режимы продаж, не на каждой заправке есть топливо, на отдельных АЗС возникает скачок цен. Конечно, это ненормальная ситуация, и российское правительство это признает и борется с этими проблемами», — сказал «Татар-информу» эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Первопричиной случившегося он назвал то, что ряд российских нефтеперерабатывающих заводов восстанавливают после ударов дронов со стороны Украины.
Игорь Юшков: «Сейчас в эксплуатации находится недостаточно предприятий, которые могут производить автомобильный бензин, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос».
Фото: © Мария Девахина / РИА Новости.
«Сколько точно находится на ремонте — неизвестно. Такая статистика не публикуется, но явно сейчас в эксплуатации находится недостаточно предприятий, которые могут производить автомобильный бензин, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос», — сказал Юшков.
Летний рост спроса на бензин — традиционная для России ситуация, отметил эксперт. Обычно максимума потребление достигает в августе.
«Поэтому ситуация с этой точки зрения ухудшается просто за счет того, что потребление растет дальше», — добавил эксперт.
На «ТАИФ-НК» бензин АИ-92 стоил 69,75 рубля, АИ-95 — 75,35 рубля; ДТ — 80,55 рубля.
Что с бензином в Казани.
Корреспондент «Татар-информа» объехал в четверг, 2 июля, АЗС в Казани четырех сетей: «Татнефть», «Ирбис», «Тебойл» и «Таиф-НК». Больше чем три машины в очереди к топливным пистолетам не было замечено ни на одной заправке.
Пообщавшись с работниками АЗС, мы узнали, что ограничения на продажу есть только на «Татнефти».
«Дизель — 60 литров, 92-й и 95-й — 30 литров. В канистры — нет, не наливаем», — ответила на вопрос об ограничениях работница заправочной станции «Татнефти».
На заправках «Татнефти» в Казани литр бензина марки АИ-92 стоил 64,45 рубля; АИ-95 — 67,7 рубля; дизтопливо — 76,9 рубля.
На заправках «Татнефти» в Казани литр бензина марки АИ-92 стоил 64,45 рубля; АИ-95 — 67,7 рубля; дизтопливо — 76,9 рубля.
На АЗС «Тебоил» бензин АИ-92 отпускали по цене 62,31 рубля за литр, АИ-95 — 67 рублей, дизтопливо — 74,79 рубля.
На «ТАИФ-НК» бензин АИ-92 стоил 69,75 рубля, АИ-95 — 75,35 рубля; ДТ — 80,55 рубля.
На «Ирбисе» цена за литр бензина АИ-92 — 75 рублей, АИ-95 — 89 рублей, ДТ — 99 рублей. «Ограничений нет. Можно заправляться смело», — сказал нам сотрудник АЗС «Ирбис».
«Люди начинают сметать топливо даже там, где оно есть в нормальных объемах».
Ажиотажный спрос возник на фоне новостей об атаках на НПЗ.
Ситуация, которая произошла на российском топливном рынке, не может называться кризисом, а вот дефицитом — вполне, считает эксперт топливного рынка Анастасия Бунина. Причину она видит в ажиотажном спросе — так население реагирует на новости об атаках БПЛА.
«Пролив на различных автозаправочных станциях увеличился в два с половиной раза. Если раньше одна станция проливала в штатном режиме 10 кубов бензина в сутки, то сейчас в связи с ажиотажным спросом проливает 25, а то и 30 кубов в сутки», — сказала она «Татар-информу».
По ее мнению, россиянам следует «умерить свой аппетит по дизельному топливу, по бензинам» и выбирать правильный режим вождения: езда по городу на скорости до 60 километров в час, а по трассе — до 105.
«Ажиотажный спрос — это очень большая проблема. Люди начинают сметать топливо даже там, где оно есть в нормальных объемах», — солидарен с Буниной эксперт Юшков.
На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Несмотря на то что пришлось использовать запасы, сейчас резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период 2025-го.
Как реагирует на ситуацию государство.
В воскресенье, 28 июня, пресс-служба Кремля сообщила, что Президент РФ Владимир Путин собрал совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом.
«Вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются: и очереди, к сожалению, тоже на заправках есть, и нужную марку бензина не всегда можно найти», — констатировал глава государства.
По его словам, мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются на максимуме, задействован потенциал средних и малых предприятий. Пришлось пойти на сокращение сроков текущих ремонтов, а плановые перенести на более поздние периоды.
«И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели», — добавил Путин.
По его информации, на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Несмотря на то что пришлось использовать запасы, сейчас резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период 2025-го.
«Здесь нужно и дальше действовать взвешенно и, безусловно, аккуратно», — подчеркнул глава государства.
Он сообщил, что, по данным Минэнерго РФ, к концу июня запасы бензина составляют 1,7 млн тонн. Снижение по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год составило 4%.
Напомним, что еще одна из мер по стабилизации ситуации была принята в середине июня. Правительство России разрешило ряду нефтеперерабатывающих заводов выпускать в обращение бензин пониженного экокласса — «Евро-3» вместо «Евро-5». Это допустимо только для топлива, которое реализуется на внутреннем рынке.
«Это скорее приводит к увеличению выбросов в окружающую среду. В меньшей степени это как-то влияет на автомобили, структура автопарка у нас такова, что большинству автомобилей у нас все равно, “Евро-5” это или “Евро-3”, — прокомментировал эксперт Юшков.
Россия ведет переговоры с другими странами по поводу импорта нефтепродуктов. По его словам, импорт будет осуществляться в случае достижения договоренностей «по приемлемым ценам».
Россия задумалась о закупках топлива у других стран.
Россия — один из крупнейших мировых производителей нефти в мире. Вице-премьер РФ Александр Новак в конце прошлого года заявлял, что добыча нефти в России в 2025 году будет 516 млн тонн, то есть примерно на уровне 2024 года.
Но страна оказалась в ситуации, когда вынуждена вести переговоры об импорте топлива, чтобы стабилизировать рынок и сбить ажиотаж.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Россия ведет переговоры с другими странами по поводу импорта нефтепродуктов. По его словам, импорт будет осуществляться в случае достижения договоренностей «по приемлемым ценам». Из каких стран могут поставляться нефтепродукты, Песков не уточнил.
Россия — крупнейший поставщик нефти в Индию.
У кого Россия могла бы закупать бензин.
На тему закупок бензина у других стран порассуждал эксперт Юшков. По его мнению, если бы все НПЗ работали в обычном режиме, то никакого импорта бы не потребовалось и все было бы стабильно.
«Готовится возможность импорта из дальнего зарубежья. По сути, распространяют демпферные выплаты на импортный бензин. Мы покупаем у Белоруссии бензин, авиакеросин, но этого объема, видимо, недостаточно. Видимо, будем покупать бензин у Индии, это дружественная страна», — считает Юшков.
По его мнению, это логичный шаг: Россия — крупнейший поставщик нефти в Индию. Плюс «Роснефть» владеет 49% акций нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Nayara Energy в Индии.
«Нам было бы выгодно доставить эти нефтепродукты в район нашего юга, то есть на порты Черного моря. Это позволило бы сразу доставить бензин в наиболее нуждающиеся регионы. Там сильно возрастает потребление бензина летом, люди активно едут на море на автомобилях», — добавил Юшков.
По мнению политолога и экономиста Василия Колташова, следующим логичным шагом после импорта топлива для России станет создание разветвленной сети небольших НПЗ.
«На следующем этапе мы увидим восстановление нефтеперерабатывающей сферы. Но это будет сопровождаться, возможно, созданием небольших нефтеперерабатывающих предприятий. То есть распылением этой системы, для того чтобы она была менее уязвима. Однако все это потребует времени. В текущем же режиме кризис будет преодолеваться закупками за рубежом, для того чтобы снизить напряженность, особенно в условиях сбора урожая и сельскохозяйственных работ», — сказал Колташов «Татар-информу».
«Вопрос стоит по сути в количестве поставок. То есть топлива физически недостаточно».
Где часть государства в ценах на бензин.
Юшков напомнил, что большая часть в стоимости бензина — это разнообразные отчисления государству, начиная от налога на добычу полезных ископаемых и заканчивая акцизом.
«Где-то семьдесят-восемьдесят процентов в цене литра бензина и дизеля — это все то, что забирает себе государство. Стоимость нефти, стоимость переработки и работы АЗС — это небольшая часть, на самом деле, стоимости литра бензина», — сказал он.
Бунина отметила, что помимо акцизов и налогов включается еще стоимость доставки и так называемые накладные расходы.
«Это действительно достаточно большая цифра, но правительство опять-таки обсуждает вопросы по поводу изменения демпферной политики по ряду типов бензина. Поэтому на сегодняшний день плотная работа правительства и вертикально интегрированных компаний в России дает возможность не обсуждать вопрос по поводу удорожания стоимости», — заявила Бунина.
Экономист Колташов сообщил, что если государство сейчас пойдет на то, чтобы убрать значительную часть налоговой составляющей из цены на бензин, это не означает, что цена на топливо снизится.
«Вопрос стоит по сути в количестве поставок. То есть топлива физически недостаточно», — пояснил он.
Опрошенные «Татар-информом» эксперты сходятся во мнении, что в ближайшие месяцы ситуация на топливном рынке останется сложной.
Эксперты: напряженность на рынке топлива сохранится до осени.
Опрошенные «Татар-информом» эксперты сходятся во мнении, что в ближайшие месяцы ситуация на топливном рынке останется сложной.
Игорь Юшков считает, что ситуацию удастся стабилизировать за счет импорта топлива из-за рубежа.
«Думаю, что напряженная ситуация сохранится до сентября или конца сентября, когда начнется сокращение объемов потребления бензина. Тогда можно будет более-менее свободно вздохнуть. Не думаю, что до конца сентября будет дефицит. Его пытаются предотвратить нынешними мерами. Другой вопрос, что от этих мер, в том числе масштабного импорта, можно будет отказаться, когда во второй половине сентября начнет сокращаться потребление бензина», — полагает он.
Анастасия Бунина связывает сроки стабилизации прежде всего с восстановлением поврежденных нефтеперерабатывающих заводов. По ее словам, ремонт отдельных предприятий может занять до полугода, но ситуацию смягчает то, что вертикально интегрированные нефтяные компании перераспределяют поставки между своими НПЗ.
«Сейчас многие вертикально интегрированные компании, которые пострадали от атак, поставляют топливо с других своих нефтеперерабатывающих заводов, тем самым перекрывая дефицит в тех регионах, куда ранее осуществлялись поставки нефтепродуктов с поврежденных НПЗ», — пояснила Бунина.
Игорь Кох: «Любой рост цен на моторное топливо повлечет за собой увеличение цен на товары и услуги».
Рост цен на бензин отразится на стоимости товаров.
Подорожание бензина скажется на стоимости товаров и услуг, но заметного разгона инфляции не вызовет, рассказал «Татар-информу» доктор экономических наук, профессор Казанского федерального университета Игорь Кох.
«Любой рост цен на моторное топливо повлечет за собой увеличение цен на товары и услуги. Это определенный толчок к инфляции, хотя и не очень большой, потому что доля затрат на транспорт, на топливо, на логистику не очень большая в целом в стоимости производимого и продаваемого товара», — сказал Кох.
По его мнению, потребители могут почувствовать рост цен на топливо уже в ближайшие месяцы.
«Я думаю, это станет заметно в течение одного-трех месяцев, может быть. Пока закончатся текущие операции, и в следующий этап операций уже будут заложены новые цены», — отметил эксперт.