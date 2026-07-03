На трассе «Амур» идёт ремонт 4 километрового моста у Хабаровска

Объект расположен на 2101 м км трассы, его длина — около 4 км. Исполнителем работ выступает ФКУ ДСД «Дальний Восток»; проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На текущем этапе дорожники фрезеруют старое покрытие и восстанавливают цементобетонное основание; также готовится замена деформационных швов.