Фестиваль «Воронеж фольклорный» пройдет 18 июля

Лекции прочитают специалисты в области креативных индустрий, моды и дизайна, этнотуризма и фолкмузыки. Запланированы конкурсы частушек и народных танцев, концерт творческих коллективов и солистов, а также показ кукольных спектаклей на тему сказок и фольклора Воронежской области. Можно будет посмотреть документальные и художественные фильмы из фольклорно-этнографических экспедиций, посвященных уникальным традициям народов России.