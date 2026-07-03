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Фестиваль «Воронеж фольклорный» пройдет 18 июля

Праздник развернется в парке «Алые паруса».

Источник: Комсомольская правда

18 июля в столице Черноземья пройдет фестиваль «Воронеж фольклорный» (0+). В парке «Алые паруса» с 14.00 горожан ждет масштабная бесплатная программа с выставкой изделий народных умельцев, этно-квестом, ремесленными лабораториями с мастер-классами, интерактивной выставкой традиционной одежды народов России в виде тантамаресок.

Лекции прочитают специалисты в области креативных индустрий, моды и дизайна, этнотуризма и фолкмузыки. Запланированы конкурсы частушек и народных танцев, концерт творческих коллективов и солистов, а также показ кукольных спектаклей на тему сказок и фольклора Воронежской области. Можно будет посмотреть документальные и художественные фильмы из фольклорно-этнографических экспедиций, посвященных уникальным традициям народов России.

В 16.00 стартует народная вечерка «Фолк-движ» — иммерсивная концертная программа с участием современных фолк-групп и ансамблей из Воронежской и Владимирской областей, Карачаево-Черкессии, Чувашии и Донецкой Народной Республики. А в 18.15 выступит хедлайнер фестиваля — ансамбль «Цветень» из Кургана.

Вход свободный.

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