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В Хабаровске отец и сын хранили более тонны икры

Следствие считает, что продукция весом в 1300 кг предназначалась для продажи.

Двум жителям Хабаровска предъявлено обвинение в незаконном обороте особо ценных водных биоресурсов, сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Хабаровскому краю и ЕАО. Речь идёт о ч. 3 ст. 258.1 УК РФ.

По данным следствия, в начале июня 2026 года отец и сын незаконно приобрели более 1300 килограммов икры осетровых видов рыб. Продукция была расфасована в пластиковые контейнеры объёмом 0,5 литра и перевезена на автомобиле в частный дом на улице Жданова в Хабаровске.

Следствие утверждает, что икру хранили в морозильных камерах для последующей реализации. Материалы для возбуждения уголовного дела были получены в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и возможных соучастников.