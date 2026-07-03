В Хабаровске отец и сын хранили более тонны икры

Двум жителям Хабаровска предъявлено обвинение в незаконном обороте особо ценных водных биоресурсов, сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Хабаровскому краю и ЕАО. Речь идёт о ч. 3 ст. 258.1 УК РФ.
По данным следствия, в начале июня 2026 года отец и сын незаконно приобрели более 1300 килограммов икры осетровых видов рыб. Продукция была расфасована в пластиковые контейнеры объёмом 0,5 литра и перевезена на автомобиле в частный дом на улице Жданова в Хабаровске.
Следствие утверждает, что икру хранили в морозильных камерах для последующей реализации. Материалы для возбуждения уголовного дела были получены в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и возможных соучастников.