В Хабаровске отец и сын хранили более тонны икры

По данным следствия, в начале июня 2026 года отец и сын незаконно приобрели более 1300 килограммов икры осетровых видов рыб. Продукция была расфасована в пластиковые контейнеры объёмом 0,5 литра и перевезена на автомобиле в частный дом на улице Жданова в Хабаровске.