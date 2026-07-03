Беспилотник впервые совершил перелет с Сахалина на Курилы

Как написал глава региона на платформе «Макс», данное событие стало результатом сотрудничества компании ZALA и беспилотного крыла авиакомпании «Аврора». Он отметил, что новейшая разработка — система связи и навигации «Геокосмос» — проходит испытания на территории области.
Лимаренко напомнил, что в 2025 году «Аврора — БАС» уже выполнила первый в России межрегиональный перелет из аэропорта Охи на севере Сахалина в Николаевск-на-Амуре. «Сегодняшняя дистанция — 420 километров — в четыре раза сложнее, и мы ее взяли! После апробации технологию будем масштабировать по всему Дальнему Востоку», — подчеркнул губернатор, поздравив команду «Аврора — БАС», разработчиков ZALA и всех причастных.
Согласно данным пресс-службы правительства региона, перелет БПЛА от дронопорта «Пушистый» на юге Сахалина до аэродрома Менделеево на Кунашире продолжался пять часов. Движение беспилотника осуществлялось с применением системы связи и навигации «Геокосмос», которая не зависит от спутниковой навигации и оснащена функцией опознавания «свой — чужой». Маршрут был пройден в соответствии с правилами гражданской авиации.
Генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик, которого цитирует пресс-служба, заявил, что перелеты на такую дистанцию и в таком режиме в стране ранее не выполнялись. «На всем протяжении маршрута аппарат был на связи и контролировался соответствующими службами авиакомпании и управления воздушного движения. Это новейшая разработка компании ZALA, которая испытывается именно на Сахалине», — отметил он.