Международный общественно‑политический форум в Ростове‑на‑Дону: диалог власти и общества как основа развития города

2 июля 2026 года в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» прошёл Международный общественно‑политический форум «Гражданские инициативы как инструмент развития гражданского общества и взаимодействия с органами власти». Мероприятие было приурочено к празднованию в Ростове‑на‑Дону Года Андрея Матвеевича Байкова и Года Единства народов.
Форум стал масштабной площадкой для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия институтов гражданского общества и органов власти. Его цель — выработать новые, эффективные механизмы совместной работы, позволяющие учитывать запросы жителей и воплощать в жизнь общественно значимые проекты.
В работе форума приняли участие лидеры территориального общественного самоуправления (ТОС), представители национально‑культурных объединений, некоммерческих организаций, общественные деятели, волонтёры, активисты, а также представители органов власти и экспертного сообщества. В том числе к дискуссиям в формате видеоконференцсвязи присоединились коллеги из других стран.
Программа форума включала пленарную сессию, работу пяти тематических площадок, экскурсии по выставкам, просмотр и обсуждение документального фильма, а также подведение итогов и презентацию ключевых рекомендаций.
На площадках форума обсуждался широкий спектр практических вопросов: внедрение электронных форм отчётности для НКО и разбор типичных ошибок при подаче заявок на грантовые конкурсы; механизмы поддержки ТОС и способы взаимодействия с населением, включая инструменты инициативного бюджетирования; повышение правовой грамотности активистов, изучение лучших практик ТОС и их роли в улучшении качества жизни горожан; вклад национально‑культурных объединений в публичную дипломатию, укрепление имиджа России и воспитание молодёжи; формирование компетенций современного лидера: навыки коммуникации, консолидации ресурсов и мобилизации общества.
Важной частью программы стали просветительские мероприятия. Участники посетили выставку «Защита суверенитета Российского Государства. История и современность», где представлены уникальные документы и фотографии, иллюстрирующие попытки внешнего вмешательства во внутренние дела страны на протяжении веков. Также состоялась экскурсия по проекту «Арт‑Фронт», раскрывающему через искусство ключевые ценности общества: подвиг, семейные традиции, уважение к старшим и общий культурный код. Завершающим элементом культурной программы стал просмотр и обсуждение фильма «Андрей Байков. Преобразователь города Ростова‑на‑Дону», позволившего глубже осмыслить вклад исторической личности в развитие донской столицы.
Особое внимание на форуме было уделено признанию заслуг активных горожан. Председатель Ростовской‑на‑Дону городской Думы Лидия Александровна Новосельцева вручила Почётные грамоты и Благодарности городской Думы общественным деятелям, внёсшим значительный вклад в развитие города. Среди награждённых — председатели ТОС, представители национально‑культурных и молодёжных объединений, деятели культуры и лидеры НКО.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.