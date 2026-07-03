Международный общественно‑политический форум в Ростове‑на‑Дону: диалог власти и общества как основа развития города

На площадках форума обсуждался широкий спектр практических вопросов: внедрение электронных форм отчётности для НКО и разбор типичных ошибок при подаче заявок на грантовые конкурсы; механизмы поддержки ТОС и способы взаимодействия с населением, включая инструменты инициативного бюджетирования; повышение правовой грамотности активистов, изучение лучших практик ТОС и их роли в улучшении качества жизни горожан; вклад национально‑культурных объединений в публичную дипломатию, укрепление имиджа России и воспитание молодёжи; формирование компетенций современного лидера: навыки коммуникации, консолидации ресурсов и мобилизации общества.