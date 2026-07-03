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Краснокнижная орхидея распустилась в нацпарке «Таганай»

Зацвели дремлики темно-красные.

Источник: пресс-служба нацпарка «Таганай»

На Таганае зацвели дремлики темно-красные. Эти орхидеи занесены в Красную книгу Челябинской области, и сейчас у них как раз сезон цветения, сообщили в пресс-службе нацпарка.

Узнать их можно по необычному аромату — они пахнут ванилью. Так они привлекают насекомых-опылителей. Сотрудники парка ведут ежегодный учет вида.

Всего на Таганае растет 26 видов орхидных. Это почти 20% от всех видов, зафиксированных в России. Из них 80% — краснокнижные. Северные орхидеи не такие крупные, как тропические, но не менее красивые. Дремлик темно-красный — редкий вид, который встречается, как правило, единичными экземплярами или небольшими группами в горных лесах.