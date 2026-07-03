У жителя Екатеринбурга забрали Jaguar за долг в 7 миллионов рублей

Судебные приставы разыскали автомобиль должника, накопившего задолженности по налогам и штрафам за нарушения ПДД. В общей сложности мужчина задолжал более 7 миллионов рублей.
Транспортное средство екатеринбуржца — дорогостоящий автомобиль марки Jaguar — арестовали и передали на ответственное хранение специализированной организации.
«Если должник не погасит задолженность в установленный законом срок, арестованный автомобиль будет передан на оценку и последующую реализацию», — рассказали в региональном УФССП.
Вырученные от продажи денежные средства направят на погашение задолженности.