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Режим беспилотной опасности отменен в Нижегородской области 3 июля

Нижегородцев просят при обнаружении обломков не приближаться к ним.

Источник: Время

Режим беспилотной опасности, введенный ранее на территории Нижегородской области, отменен, 3 июля. Об этом сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону.

«Внимание! На территории Ниж.обл. отменен режим Беспилотная опасность. При обнаружении обломков не приближаться к ним, телефон — 112», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области введен режим беспилотной опасности, и в аэропорту областного центра задержан один рейс.