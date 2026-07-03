Режим беспилотной опасности отменен в Нижегородской области 3 июля

Режим беспилотной опасности, введенный ранее на территории Нижегородской области, отменен, 3 июля. Об этом сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону.
«Внимание! На территории Ниж.обл. отменен режим Беспилотная опасность. При обнаружении обломков не приближаться к ним, телефон — 112», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области введен режим беспилотной опасности, и в аэропорту областного центра задержан один рейс.