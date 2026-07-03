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В Прикамье экс-директора МУП обвиняют в сокрытии средств

В Александровске будет рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального предприятия, обвиняемого в сокрытии от ФНС денежных средств. Об этом сообщается на страницах городского суда в соцсетях.

В Александровске будет рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального предприятия, обвиняемого в сокрытии от ФНС денежных средств. Об этом сообщается на страницах городского суда в соцсетях.

По версии следствия, фигурант, будучи директором одной из окружных ресурсоснабжающих организаций, скрыл более 15 млн руб. При этом он достоверно знал об имеющихся у предприятия налоговых задолженностях. Сумма скрытых денежных средств является особо крупным размером.

Санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Судебное заседание по делу назначено на 7 июля 2026 года.