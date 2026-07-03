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Более 92 тысяч детей провели июнь в лагерях Татарстана

В Министерстве образования и науки РТ подвели промежуточные итоги работы детских лагерей, отметив рост популярности организованного отдыха среди родителей и школьников.

Источник: Freepik

Согласно официальным данным, в июне в различных типах лагерей Татарстана отдохнули 92 467 детей. При этом общий план на текущий год значительно превышает показатели прошлого сезона. Как сообщила директор республиканского центра «Лето» Нина Шимина, в течение всего лета в оздоровительные учреждения планируется отправить 175 651 ребенка, что на 8 тысяч больше, чем в 2025 году.

На сегодняшний день в республике функционирует 103 оздоровительных лагеря. Важно отметить, что программа смен не ограничивается стандартным досугом. Для детей разработаны профильные направления на любой вкус: социально-педагогические, гражданско-патриотические, художественно-творческие и даже научно-технические смены, что позволяет совмещать отдых с развитием интеллектуальных навыков.

Наиболее востребованным форматом остаются пришкольные лагеря дневного пребывания. За июнь их посетили 58 656 детей — это более половины от общего числа отдохнувших.

Не теряют актуальности и палаточные лагеря, которые привлекают подростков возможностью активного отдыха на природе. В этом году в Татарстане организовано 17 таких площадок. Туристическая романтика, спортивные состязания, командные квесты и жизнь в полевых условиях привлекли 1889 участников смен.