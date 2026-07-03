Более 92 тысяч детей провели июнь в лагерях Татарстана

Согласно официальным данным, в июне в различных типах лагерей Татарстана отдохнули 92 467 детей. При этом общий план на текущий год значительно превышает показатели прошлого сезона. Как сообщила директор республиканского центра «Лето» Нина Шимина, в течение всего лета в оздоровительные учреждения планируется отправить 175 651 ребенка, что на 8 тысяч больше, чем в 2025 году.