Первые машины и ДТП: как в Челябинской области появилась Госавтоинспекция

В 1931 году был упразднен Народный комиссариат внутренних дел (его восстановили в 1935-м), и милицию передали в ведение местных советов. При них были созданы отделы регулирования уличного движения — ОРУДы. Челябинск был в числе первых городов, где они появились. И когда в городе запустили трамвай, работы этим отделам значительно прибавилось. Они стали проводить с вагоновожатыми занятия по правилам движения. Со второй половины 30-х годов начал прирастать и автопарк области: к 1936 году по региону ездило 6 тыс. 64 машины. Тогда власти уже понимали, что контроль за ними нужно усиливать.