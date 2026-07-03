Первые машины и ДТП: как в Челябинской области появилась Госавтоинспекция

3 июля 2026 года исполнилось 90 лет со дня появления в СССР Госавтоинспекции. О том, как эта служба зародилась в Челябинской области, ЕАН расскажет в материале, собранном по книге «Служу России», вышедшей 15 лет назад — к 75-летию ГАИ-ГИБДД. Издание нам любезно предоставило региональное управление Госавтоинспекции.
Предпосылки того, что кто-то должен контролировать движение на улицах
В начале XX века улицы в Челябинске еще не были замощены булыжником, весной и осенью они утопали в грязи. Городской транспорт представлял собой груженные поклажей подводы, пролетки с седоками, дилижансы с пассажирами. Как сказано в паспорте города, в 1904 году в Челябинске насчитывалось 433 легковых извозчика, 402 ломовых, 10 дилижансов (омнибусов).
«Проблема городского транспорта возникла лишь тогда, когда к городу потянули железную дорогу. Вокзал почему-то оказался в нескольких километрах от центра городка, добираться до него приходилось по шоссе. Его проложили вскоре после 1900 года через березовую рощу. Кстати, остатки этой рощи — нынешний сад имени Пушкина. Днем на этой попеременно то пыльной, то тонущей в грязи дороге царило оживление. Транспорт принадлежал в основном владельцам мельниц и хлеботорговцам. Челябинск был оживленным торговым центром, а потому товар доставлялся со станции в город и обратно», — написала автор текста Татьяна Кучеренко.
Правил дорожного движение в том виде, в котором мы привыкли к ним сейчас, тогда, конечно же, не существовало. Но недовольство повозками, которые ездили с нарушениями, уже появилось. В городской газете были тексты с подобным содержанием: «Несмотря на неоднократные заметки в печати, легковые извозчики в темные ночи до сих пор продолжают ездить, не зажигая фонарей у экипажей, вследствие чего безнаказанно калечат пешеходов».
В Челябинске в то время проживало много беглых каторжников и людей, освободившихся из заключения. Они зачастую нападали ночами на повозки, которые выезжали за город. Общественным транспортом в Челябинске в то время были дилижансы. Чтобы перевозить на них пассажиров, владельцы должны были получить биржевые знаки, удостоверение с личным номером, а также документы на уплату налога с лошади.
Первый автомобиль
Первый автомобиль начал колесить по Челябинску в 1909 году. Он принадлежал владелице местных бань Аглае Мордановой. Она купила себе немецкий Daimler. Ежегодный импорт машин в Россию тогда был на уровне 1 тыс. штук. А Морданова, как указано в книге, вовсе не собиралась использовать машину исключительно для собственных выездов. Она рассчитывала вернуть деньги за счет перевозки жителей. «Прежде всего, тех, кто желал с шиком подъехать к отходящему из Челябинска поезду. Либо, напротив, соответственно, принять прибывшего гостя», — отмечает автор текста.
Автомобили в России стоили дорого и были по карману очень небольшой части населения. К началу Первой мировой войны на всю огромную империю приходилось только 88 тыс. машин. По Челябинску их ездило несколько десятков.
Первое ДТП с моторным транспортом
Первое ДТП на моторном транспорте в Челябинске устроил мотоциклист. Это был купец Кучин. А мотоцикл у него был тоже первым в городе.
«Когда он, нацепив очки и надев кожаные перчатки с раструбами, помчался по улицам со скоростью аж 20 км/ч, то вскоре налетел на собаку, упал, сломал ключицу. Об этом первом в истории Челябинска дорожно-транспортном происшествии, связанном с моторным транспортным средством, а не с лошадью, сообщила газета “Голос Приуралья”.
Беднягу можно извинить, прочитав, какая тогда на улицах была картина! А в одном из номеров единственной челябинской газеты написали: “Едва ли в каком-нибудь другом городе можно встретить такое обилие собак. Бродячие, бродящие по улицам псы бегают парами, десятками, целыми стаями, как нечто присущее, неотделимое от обихода городской жизни”, — написала Татьяна Кучеренко.
Задумались о контроле за движением
Официальных инспекторов безопасности движения тогда не было. Их функции могло выполнять практически любое должностное лицо. Остановить машину и отчитать водителя за нарушение мог городовой или околоточный надзиратель, полицейский, начальник жандармерии, казачий атаман или гарнизонный командир. Одних извозчиков, а позже и автомобилистов штрафовали за серьезные провинности, а кого-то могли и посадить под арест на две недели. Но в первые годы происшествий с автомобилями, повлекших тяжкие последствия, зарегистрировано не было: “Фиксировались лишь наезды на кур и гусей”.
Через некоторое время в Челябинске появился второй автомобиль, его владельцем стал инженер Самборский. Он тоже решил вернуть потраченные деньги и открыл регулярное сообщение между столицей региона и Троицком. «Полиция затребовала от него расписку в том, что последний отвечает за порчу дороги и мостов между этими двумя городами. Расписку инженер якобы выдал, а вот что стало дальше, сведений не сохранилось», — сказано в книге.
Первый автомобиль для массовой перевозки пассажиров в Челябинске появился 18 января 1911 года. Он стал курсировать от железнодорожного вокзала до центра города.
Общественный транспорт
Со временем Челябинск задумался и о полноценном общественном транспорте. Первый автобус появился в 1925 году. Его сделали из списанного в утиль двухтонного грузовика Garford. Но потом челябинским властям пришлось убедиться, что одних автобусов будет недостаточно. В середине 1930-го года горсовет постановил внедрить трамваи. «В 1931-м приступили к земляным работам. Рельсы уложили, но вагоны взяли в долг, на время — у соседей-свердловчан, где трамвай уже ходил. Большим праздником стало для города 5 января 1932 года, в этот день молодой, вчера лишь окончивший курсы водителей Владимир Иванов вывел первый состав на улицы Челябинска. Вагоны были заполнены “бесплатными” пассажирами — строителями трамвайных путей», — описывает зарождение трамвая автор.
Первым трамвайным маршрутом стал «Вокзал» — «ЧГРЭС». Тогда он имел порядковый номер 1. Сейчас, как знают челябинцы, это «семерка».
Без ГАИ уже никак
В 1931 году был упразднен Народный комиссариат внутренних дел (его восстановили в 1935-м), и милицию передали в ведение местных советов. При них были созданы отделы регулирования уличного движения — ОРУДы. Челябинск был в числе первых городов, где они появились. И когда в городе запустили трамвай, работы этим отделам значительно прибавилось. Они стали проводить с вагоновожатыми занятия по правилам движения. Со второй половины 30-х годов начал прирастать и автопарк области: к 1936 году по региону ездило 6 тыс. 64 машины. Тогда власти уже понимали, что контроль за ними нужно усиливать.
«Машины используются варварски, квалификация шоферов крайне низка, их учеба поставлена неудовлетворительно, только 10% шоферов имеют права первой и второй категории, остальные прошли лишь краткосрочные курсы и получили звание шофера третьей категории. Нормы пробега и расхода горючего не соблюдаются, вследствие этого сейчас в работе находится только половина всех машин, остальные в ремонте», — говорится в книге о 30-х годах.
Слабая квалификация водителей, конечно же, повлекла высокую аварийность. В 1935 году произошло 510 аварий, на каждые пять машин приходилось одно ДТП. По данным на 1 января 1936-го, в Челябинске в частных руках было 165 машин. Но уровень техобслуживания, ремонта и подготовки водителей совсем не отвечал задачам по снижению аварийности.
Тогда правительство страны приняло решение о создании в составе Центрального управления шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта при Совете народных комиссаров СССР Государственной автомобильной инспекции. Постановление о создании ГАИ было подписано 3 июля 1936 года. Этот день и принято считать датой создания службы.