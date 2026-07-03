В Большемуртинской спортшколе начали работать два земских тренера

В Большемуртинской спортивной школе к работе приступили два молодых специалиста по федеральной программе «Земский тренер». Новыми сотрудниками стали выпускники Красноярского колледжа олимпийского резерва Елизавета Ордынская и Денис Лаврентьев. Так, Денис Лаврентьев занял должность тренера-преподавателя по футболу. Он будет проводить тренировки детско-юношеских команд и готовить ребят к соревнованиям. Елизавета Ордынская работает инструктором по спорту и набирает детей в группу по легкой атлетике. В дальнейшем она планирует организовать занятия по бальным танцам, а также развивать инклюзивные спортивные практики для детей. Исполняющая обязанности директора Большемуртинской спортивной школы Юлия Маркова отметила, что приход молодых специалистов поможет закрыть кадровый дефицит и развивать новые направления. По ее словам, тренеры смогут привнести современные методики и мотивировать детей заниматься спортом. Участники программы уже получили подъемные выплаты и обустраивают жилье, — уточнили в министерстве спорта края. Программа «Земский тренер» действует по поручению Президента России Владимира Путина и соответствует задачам госпрограммы «Спорт России». Специалисты с необходимой квалификацией могут подать заявку до 1 сентября 2026 года. Участники получают единовременную выплату 1 млн рублей. Напомним, что около 300 молодых специалистов пополнили авиационную отрасль Красноярского края.