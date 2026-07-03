Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Ночные часы в Москве будут умеренно теплыми, с показателями в пределах +18…+20°C. Для Московской области ночная температура прогнозируется в диапазоне от +15 до +20°C. В дневное время столицу ожидает комфортная летняя погода с температурой +25…+27°C, а в окрестностях Москвы — от +22 до +27°C.