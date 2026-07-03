Москвичей предупредили об ухудшении погоды

В Москве 3 июля ожидается ухудшение погоды. Воздух прогреется до +27°C, а еще может пройти кратковременный дождь с грозой. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Ночью ожидается гроза с северо-западным ветром, скорость которого будет достигать 3−8 м/с.
Ночные часы в Москве будут умеренно теплыми, с показателями в пределах +18…+20°C. Для Московской области ночная температура прогнозируется в диапазоне от +15 до +20°C. В дневное время столицу ожидает комфортная летняя погода с температурой +25…+27°C, а в окрестностях Москвы — от +22 до +27°C.
По словам Поздняковой, 3 июля в Москве ожидается температура воздуха, превышающая климатическую норму на два-три градуса.
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