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Москвичей предупредили об ухудшении погоды

В Москве 3 июля ожидается ухудшение погоды.

В Москве 3 июля ожидается ухудшение погоды. Воздух прогреется до +27°C, а еще может пройти кратковременный дождь с грозой. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Ночью ожидается гроза с северо-западным ветром, скорость которого будет достигать 3−8 м/с.

Ночные часы в Москве будут умеренно теплыми, с показателями в пределах +18…+20°C. Для Московской области ночная температура прогнозируется в диапазоне от +15 до +20°C. В дневное время столицу ожидает комфортная летняя погода с температурой +25…+27°C, а в окрестностях Москвы — от +22 до +27°C.

По словам Поздняковой, 3 июля в Москве ожидается температура воздуха, превышающая климатическую норму на два-три градуса.

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