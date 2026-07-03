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В Волгограде 18-летнюю девушку из-за стресса поразил инсульт

Волгоградские врачи спасли 18-летнюю пациентку с инсультом. По словам медиков, серьезное заболевание.

Волгоградские врачи спасли 18-летнюю пациентку с инсультом. По словам медиков, серьезное заболевание поразило девушку из-за стресса.

— После пережитого стрессового события у волгоградки внезапно резко заболела голова, закружилась голова и ухудшилось зрение, — сообщили в пресс-службе областного комитета здравоохранения. — Бригада скорой помощи привезла пациентку в приемное отделение областной больницы № 1 с подозрением на инсульт. Экстренное обследование этот диагноз подтвердило.

Первые сутки девушка оставалась в реанимации. После стабилизации состояния ее перевели в Региональной сосудистый центр, где юную волгоградку дообследовали и подобрали терапию, позволившую снизить давление.

— Врачи исключили тромбоз крупных сосудов и сложных заболеваний крови, после чего провели терапию, поддерживающую нервные клетки и нормализующую давление, — уточнили в Облздраве. — Благодаря своевременно начатому лечению, девушка смогла в полной мере сохранить двигательную активность.

Сегодня пережившая инсульт волгоградка вернулась домой. При выписке ей назначили постоянный прием лекарств, которые не позволяют сосудам склеиваться и прилипать к сосудистым стенкам. Также ей придется ежедневно измерять давление и наблюдаться у врачей в поликлинике.

Фото Павла Мирошкина.