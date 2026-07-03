В Волгограде 18-летнюю девушку из-за стресса поразил инсульт

Сегодня пережившая инсульт волгоградка вернулась домой. При выписке ей назначили постоянный прием лекарств, которые не позволяют сосудам склеиваться и прилипать к сосудистым стенкам. Также ей придется ежедневно измерять давление и наблюдаться у врачей в поликлинике.