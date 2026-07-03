Бабушка семерых внуков выиграла суперприз в лотерею

Она живет в Москве и работает в медицинском центре кассиром-операционистом. У женщины двое дочерей, а также 4 внучки и 3 внука. Все свободное время Галина Алексеевна посвящает семье. На выигрыш она собирается финансово помочь близким, добавили в пресс-службе.