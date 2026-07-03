В Красноярском крае начали принимать заявки на целевое обучение

В Красноярском крае открылся прием заявок на целевое обучение в вузах и колледжах на 2026−2027 учебный год. Об этом сообщили в агентстве труда и занятости населения региона.
На образовательных площадках размещено более 1400 предложений от будущих работодателей. Целевое обучение позволяет абитуриентам и студентам получить профессию при поддержке предприятия или организации, а после выпуска гарантированно трудоустроиться.
Больше всего квот предлагают предприятия высокотехнологичной промышленности. Они готовят инженеров и технических специалистов для космической и оборонно-промышленной отраслей. Также целевые места есть в сфере образования. Муниципалитетам нужны педагоги и воспитатели. Агропромышленный комплекс, лесное хозяйство и природоохранные структуры предлагают обучение для агрономов, зоотехников, лесников и других специалистов.
Студенты, которые учатся по целевому договору, могут получать дополнительные стипендии, компенсацию проезда или помощь с арендой жилья. При этом после окончания учебы выпускник должен отработать у работодателя от 3 до 5 лет. Работодатель также участвует в подготовке будущего специалиста. Студенты проходят практику на предприятии, знакомятся с реальными задачами и к выпуску уже понимают специфику будущей работы.
Прием заявок продлится до 25 июля, однако точную дату окончания каждая образовательная организация устанавливает самостоятельно. Список предложений по целевому обучению опубликован на портале «Работа России». Подать заявку можно через портал «Госуслуги».