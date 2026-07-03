В Красноярском крае начали принимать заявки на целевое обучение

Студенты, которые учатся по целевому договору, могут получать дополнительные стипендии, компенсацию проезда или помощь с арендой жилья. При этом после окончания учебы выпускник должен отработать у работодателя от 3 до 5 лет. Работодатель также участвует в подготовке будущего специалиста. Студенты проходят практику на предприятии, знакомятся с реальными задачами и к выпуску уже понимают специфику будущей работы.