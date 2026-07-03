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Из Свердловской области за рубеж за месяц отправили 60 тысяч кубометров леса

Лес экспортировали в Китай, Казахстан, Азербайджан и другие страны.

Источник: Комсомольская правда

Из Свердловской области за период с 1 по 30 июня экспортировали 60 тысяч кубометров леса. Поставки проконтролировали сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. Лес отправили в Китай, Казахстан, Азербаджан, Кыргызстан, Узбекистан и Афганистан.

— Вывоз лесоматериалов осуществляется за пределы Свердловской области железнодорожным и автомобильным транспортом. На вагоны оформлено 394 сертификата, на грузовые автомобили — 654.

сообщили в ведомстве

Всего было оформлено 1048 фитосанитарных сертификатов.

Каждую партию досматривали в Екатеринбургском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» на наличие вредителей и карантинных объектов. По результатам проверки, заражений на экспортированной древесине не выявлено.

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