Продажи смартфонов в России упали на 8% за полугодие

Снижение спроса на рынке смартфонов подтверждают в МТС: за первые шесть месяцев 2026 года было продано 10,2 млн смартфонов на 256,7 млрд руб. Это на 10% меньше в штуках и на 7% меньше в деньгах, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя стоимость выросла на 4% и составила 25,2 тыс. руб. «Основной фактор — увеличение среднего срока владения устройствами. Пользователи реже обновляют смартфоны, так как современные модели служат дольше, а их технических характеристик большинству покупателей хватает на несколько лет использования», — говорят в компании. При этом интерес к отдельным брендам продолжает расти: смартфоны Samsung выросли на 20% в штуках и на 5% в деньгах.