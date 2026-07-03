Дончанина за пособничество в совершении теракта приговорили к 18 с половиной годам

Суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 205.1 УК РФ и назначил наказание в виде 18 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, при этом первые 5 лет он проведет в тюрьме. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.