Отключения электро- и водоснабжения в Нижнем Новгороде 3 июля: адреса и время

В пятницу, 3 июля, на коммунальных сетях Нижнего Новгорода пройдут плановые технические работы.
Как сообщает Управление ГОЧС, профилактические мероприятия затронут жителей нескольких районов города. На время проведения работ подача коммунальных ресурсов будет временно ограничена.
Так, электроснабжение отключено с 08:00 до 17:00 по адресам: ул. Октябрьской Революции, 35, 37, ул. Сивашская, 35, а также пер. Холодильный, 4, 5, 6, 7.
Кроме того, кратковременное отключение электроэнергии запланировано с 10:00 до 12:00 на ул. Воронихина (дома 29−39, нечетная сторона) и ул. Застройщиков (дома 30−48, четная сторона).
Горячее водоснабжение отсутствует с 08:00 до 16:00 в домах № 1 и 3 по ул. Радужной, а также в доме № 49 по ул. Ковровской.
Холодную воду отключат с 10:00 до 19:00 на ул. Щепкина в домах № 1, 3, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28А, 30, 32, 34, 36 и 38.
Все работы проводятся в рамках планового обслуживания городской инфраструктуры. Коммунальные службы обещают восстановить подачу ресурсов сразу после завершения ремонтных мероприятий.