Штормовой ветер и эпизодический дождь: погода в Калининграде 3 июля

Утром (6−11 часов) западный/юго-западный ветер может усилиться с порывами до 13−15 м/с в Калининграде и области и до 15−18 м/с у побережья. Днем и вечером (12−23 часов) западный/юго-западный ветер усилится с порывами до 15−18 м/с в Калининграде и области и до 17−20 м/с у побережья (местами до 21 м/с).