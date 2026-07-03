Штормовой ветер и эпизодический дождь: погода в Калининграде 3 июля

В пятницу, 3 июля, от Калининграда и области, наконец, отступит жара, однако жители испытают на себе удар новой стихии — штормового ветра. Кроме того, местами по региону пройдут дожди.
По сведениям Гидрометцентра России, днем 3 июля в Калининграде будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Днем воздух прогреется до +20°С (ночью температура может опуститься до +14°С). Давление будет чуть пониженным (756 мм ртутного столба), а западный ветер будет преимущественно сильным (и днем, и ближе к ночи), около 8 м/с.
Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещает 3 июля облачность с прояснениями, местами умеренный кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер утром и днем юго-западный 13−18 м/с, на побережье до 22 м/с. Температура воздуха днем +18…+22°C. Видимость 4−7 км.
По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), в пятницу в Калининграде будет пасмурно и дождливо. В течение дня синоптики обещают сильный западный ветер (свыше 7 м/с). Утром температура воздуха достигнет отметки +17,9°С, днём воздух прогреется до +19,1°С, а вечером остынет до +16,7°С. Влажность будет на уровне 78%.
В региональном управлении МЧС России по Калининградской области со ссылкой на Калининградский ЦГМС дают на 3 июля экстренное штормовое предупреждение. По Калининградской области начиная с 5 часов ожидается усиление западного и юго-западного ветра до 12−17 м/с, с дальнейшим усилением днем 13−18 м/с, на побережье до 22 м/с.
«Существует вероятность возникновения происшествий, связанных с ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП, затруднением в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб, повреждением линий связи и ЛЭП, нарушением работы систем жизнеобеспечения», — добавляет пресс-служба ведомства.
Экспертный паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» дает на 3 июля неофициальное штормовое предупреждение.
«В предстоящие сутки ввиду нарастания градиента атмосферного давления в тыловой части циклона над Балтикой в регионе ожидается усиление западного/юго-западного ветра вплоть до штормовых значений на побережье с пиком в дневные и вечерние часы», — отмечают метеоэксперты.
Утром (6−11 часов) западный/юго-западный ветер может усилиться с порывами до 13−15 м/с в Калининграде и области и до 15−18 м/с у побережья. Днем и вечером (12−23 часов) западный/юго-западный ветер усилится с порывами до 15−18 м/с в Калининграде и области и до 17−20 м/с у побережья (местами до 21 м/с).
«Высота волн у побережья Балтики в течение суток до 2−3 м. Купание строго запрещено! Высока вероятность падения веток/деревьев и различных конструкций», — добавляют администраторы сообщества.