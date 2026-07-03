На нескольких улицах правобережья Красноярска на сутки отключат холодную воду

КрасКом приносит жителям извинения за временные ограничения водоснабжения и рекомендует тем, кто остается на выходные в городе, набрать необходимый запас питьевой воды и воды для санитарных нужд, а тем, кто уезжает — проверить, закрыты ли краны, чтобы не затопить свою и соседнюю квартиру.