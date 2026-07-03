На нескольких улицах правобережья Красноярска на сутки отключат холодную воду

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 23:00 часов 3 июля до 23:00 4 июля для повышения надежности системы водоснабжения правобережья в рамках подготовки к зиме будет временно приостановлена подача холодной воды для замены аварийной запорной арматуры на магистральном водоводе.
Воды не будет в микрорайонах Первомайский, Водники, Торгашино и Монтажников.
Первоначально ремонт водопровода на улице Затонской был запланирован на середину июня, однако в связи подготовкой к зиме ТЭЦ-1 и отключения горячей воды в этих микрорайонах, было принято решение сдвинуть сроки, чтобы минимизировать коммунальные неудобства для жителей.
График работ на субботу расписан по минутам. Большая часть времени свыше 10 часов потребуется на опорожнение водопровода. Чтобы качественно выполнить сварочные работы, предстоит откачать мотопомпами около одного миллиона литров воды из трубы протяженностью 1434 метра и диаметром 900 мм.
Демонтаж аварийной задвижки и установка нового затвора будут продолжаться не менее 8 часов. На плавное заполнение сетей холодной водой после завершения монтажных работ уйдёт еще порядка 6 часов.
КрасКом приносит жителям извинения за временные ограничения водоснабжения и рекомендует тем, кто остается на выходные в городе, набрать необходимый запас питьевой воды и воды для санитарных нужд, а тем, кто уезжает — проверить, закрыты ли краны, чтобы не затопить свою и соседнюю квартиру.
4 июля «КрасКом» будет дважды подвозить холодную воду к многоквартирным домам и водоразборным колонкам в частном секторе по трём маршрутам.
Время и точку подвоза можно уточнить в службе «005», своей управляющей компании, на сайте kraskom.com или в диспетчерской службе компании «КрасКом» по телефону: 211−39−63.