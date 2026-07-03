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Казахстанец судился с департаментом полиции из-за ошибки в одной цифре и выиграл

В Таразе мужчина подал в суд на департамент полиции, чтобы обязать ведомство исправить ошибку в свидетельстве о регистрации транспортного средства, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Жамбылской области, специализированный межрайонный административный суд региона рассмотрел дело по иску гражданина к департаменту полиции.

Истец обратился с требованием об исправлении ошибки, допущенной при регистрации его автомобиля 2009 года выпуска. В свидетельстве о регистрации транспортного средства был указан неверный идентификационный номер кузова (VIN): фактическая цифра была заменена на другую, отличающуюся на одну позицию.

Экспертиза подтвердила, что фактический номер кузова является заводским и не подвергался изменениям. Однако сведения, содержащиеся в документах, не соответствуют действительности.

Суд установил, что департамент полиции не принял всех необходимых мер для объективного рассмотрения обращения и восстановления прав истца. В связи с этим суд вынес решение, обязывающее департамент внести изменения в свидетельство о регистрации транспортного средства, исправив допущенную ошибку в идентификационном номере кузова.

Кроме того, суд вынес частное определение в адрес Министерства внутренних дел, указав на выявленные нарушения требований Административно-процессуального кодекса при рассмотрении обращения гражданина.

Решение суда вступило в законную силу.