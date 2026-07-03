Казахстанец судился с департаментом полиции из-за ошибки в одной цифре и выиграл

Истец обратился с требованием об исправлении ошибки, допущенной при регистрации его автомобиля 2009 года выпуска. В свидетельстве о регистрации транспортного средства был указан неверный идентификационный номер кузова (VIN): фактическая цифра была заменена на другую, отличающуюся на одну позицию.