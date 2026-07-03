В Нижнем Тагиле для спасателей приобрели аэролодку

Новая техника должна помочь спасателям быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации. В связи с дождевым паводком в городе сохраняется режим повышенной готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций. Еще 30 июня здесь под водой оказались почти две тысячи участков, а вчера стихия чуть отступила и освободила 353 дачи.
Для более эффективной работы сотрудников Центра защиты город приобрел аэролодку «Аллигатор», грузоподъемностью более одной тонны. Отличительная способность ее — высокая проходимостью по воде, по льду и участкам суши.
В прошлом году нам было необходимо разбить затор на реке Межевая Утка. Аэролодки у нас не было, приходилось обращаться в стороннюю компанию, поэтому уже тогда задумались о такой технике для нужд города.