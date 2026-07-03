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В Нижнем Тагиле для спасателей приобрели аэролодку

Специалисты Центра защиты населения Нижнего Тагила спустили на воду мощную аэролодку «Аллигатор».

Источник: Официальный сайт города Нижний Тагил

Новая техника должна помочь спасателям быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации. В связи с дождевым паводком в городе сохраняется режим повышенной готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций. Еще 30 июня здесь под водой оказались почти две тысячи участков, а вчера стихия чуть отступила и освободила 353 дачи.

Для более эффективной работы сотрудников Центра защиты город приобрел аэролодку «Аллигатор», грузоподъемностью более одной тонны. Отличительная способность ее — высокая проходимостью по воде, по льду и участкам суши.

В прошлом году нам было необходимо разбить затор на реке Межевая Утка. Аэролодки у нас не было, приходилось обращаться в стороннюю компанию, поэтому уже тогда задумались о такой технике для нужд города.

пояснил Сергей Коперкин
директор Центра