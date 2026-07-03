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4 июля запустят дополнительную электричку в Новосибирск

Вечерний поезд отправится от платформы Пригородный Простор в 22:45.

Источник: Комсомольская правда

Жители и гости Новосибирска смогут уехать с музыкального фестиваля в микрорайоне Пригородный Простор на дополнительной вечерней электричке. Поезд назначит АО «Экспресс-пригород» 4 июля.

Электропоезд № 7320 отправится с остановочной платформы Пригородный Простор в 22:45 и прибудет на станцию Новосибирск-Главный в 23:15.

По пути следования поезд сделает остановки на платформах Ипподром, Западная Площадка, Новосибирск-Западный, Жилмассив и Правая Обь.

В компании «Экспресс-пригород» попросили пассажиров заранее планировать поездки и учитывать изменения в расписании в день проведения фестиваля.