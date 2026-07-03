Бабушка семерых внуков выиграла в Москве почти 17 миллиона рублей в лотерею

Сотрудник транспортной безопасности из Брянской области Александр два раза стал победителем лотереи, при этом во второй раз он купил всего один билет и выиграл 13,5 миллиона рублей. Об этом рассказали представители бренда всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ, «Национальная лотерея».