Бабушка семерых внуков выиграла в Москве почти 17 миллиона рублей в лотерею

В Москве бабушка семерых внуков выиграла в лотерею суперприз более чем в 16,8 миллиона рублей. Она наугад выбрала числа в билетах. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщили в пресс-службе распространителя всероссийских гослотерей «Столото».
— К победе счастливую бабушку семерых внуков привели поставленные в игровых полях без какой-либо стратегии числа: 3, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18 в первом поле билета и число 2 — во втором, — говорится в сообщении пресс-службы.
Женщина рассказала, что купила билет перед самым началом розыгрыша. Она является уроженкой Воронежской области. Женщина работает в Москве в медицинском центре кассиром-операционистом, передает РИА Новости.
Мать шестерых детей из Якутска потратила последние деньги из лотерейного кошелька, чтобы купить билет в лотерее «Мечталлион Экспресс». Билет оказался счастливым, и она выиграла миллион рублей.
Сотрудник транспортной безопасности из Брянской области Александр два раза стал победителем лотереи, при этом во второй раз он купил всего один билет и выиграл 13,5 миллиона рублей. Об этом рассказали представители бренда всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ, «Национальная лотерея».