Сапбордист из Читы идет в Хабаровск за мировым рекордом

Путешественник из Читы, директор Центра развития туризма Забайкальского края Юрий Скоробогатов, приближается к Хабаровску. Совершая экспедицию на сапборде до Охотского моря, за 65 дней он уже преодолел более 2,5 тыс. километров и сейчас находится в Еврейской автономной области. О своих приключениях путешественник рассказал корреспонденту ТАСС (16+).
«Сегодня я преодолел отметку в 2,5 тыс. км пройденного пути. Сейчас я нахожусь в селе Ленинское в Еврейской автономной области. В этом регионе уже неделю. После Благовещенска Амур сильно поменялся, это буквально другая река. Он стал широкий, медленный, появилось множество проток, постоянно дует ветер, постоянно волны. Но мне очень нравится здешняя природа», — поделился Скоробогатов.
Одной из целей экспедиции является изучение маршрутов русских первопроходцев и создание путеводителя для будущих путешественников. По пути Скоробогатов фиксирует места стоянок, гостевые дома, достопримечательности и потенциально сложные участки маршрута.
Следующей крупной точкой маршрута станет краевая столица, до которой осталось пройти около 250 км по Амуру. В самом Хабаровске экстремал планирует остановиться на несколько дней для пополнения запасов. Кроме того, его ждет большая встреча: местные каякеры, сапбордисты и туристы хотят лично пообщаться с рекордсменом.
Именно после прибытия в Хабаровск экспедиция официально превзойдет действующий мировой рекорд по длительности сплава на доске стоя. Впереди у Юрия останется финальный участок — еще около тысячи километров до Николаевска-на-Амуре.
Экспедиция стартовала в конце апреля от поселка Лесной городок в Читинском районе Забайкальского края. Планируется, что Скоробогатов преодолеет около 4 тыс. км по рекам Ингода, Шилка и Амур и достигнет Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае, где Амур впадает в Охотское море. На прохождение маршрута путешественник отводит около 100 дней.
Скоробогатов — общественник и популяризатор водного туризма в Забайкалье. В 2025 году он проплыл на сапборде более 1 тыс. км по рекам Хилок и Селенга, добравшись из Забайкалья до озера Байкал. Экспедиция заняла 27 дней.