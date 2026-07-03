Сапбордист из Читы идет в Хабаровск за мировым рекордом

«Сегодня я преодолел отметку в 2,5 тыс. км пройденного пути. Сейчас я нахожусь в селе Ленинское в Еврейской автономной области. В этом регионе уже неделю. После Благовещенска Амур сильно поменялся, это буквально другая река. Он стал широкий, медленный, появилось множество проток, постоянно дует ветер, постоянно волны. Но мне очень нравится здешняя природа», — поделился Скоробогатов.