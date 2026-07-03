В Ростове полицейские начали проверку после драки школьниц

В главке отметили, что в данный момент проверочные действия еще не завершены. Окончательное решение по делу будет вынесено после анализа всех собранных материалов. Кроме того, с несовершеннолетними и их родителями проведены воспитательные беседы, в ходе которых им разъяснили меры ответственности за противоправное поведение.