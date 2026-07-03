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В Ростове полицейские начали проверку после драки школьниц

После появления видео драки школьниц ростовские полицейские нашли участниц.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове полицейские начали разбирательство после появившейся информации о драке между несовершеннолетними, запись которой ранее появилась в интернете. О начале проверки проинформировали в региональном управлении МВД.

Полицейские выяснили, что инцидент случился еще 5 июня на улице Думенко. Ссора между подростками началась со словесной перебранки, а затем переросла в физическое столкновение. В ведомстве подчеркнули, что после конфликта его участницы разошлись сами, не став обращаться к врачам.

Спустя несколько дней в полицию начали поступать заявления от родителей, узнавших о случившемся. Сотрудники МВД установили личности всех фигуранток. Законным представителям девочек были выданы направления для прохождения судебно-медицинской экспертизы.

В главке отметили, что в данный момент проверочные действия еще не завершены. Окончательное решение по делу будет вынесено после анализа всех собранных материалов. Кроме того, с несовершеннолетними и их родителями проведены воспитательные беседы, в ходе которых им разъяснили меры ответственности за противоправное поведение.

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