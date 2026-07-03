В Хабаровске полиция задержала участников ОПГ, связанной с проституцией

В Хабаровске сотрудники полиции пресекли деятельность преступного сообщества, занимавшегося организацией и вовлечением в занятие проституцией, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
По данным оперативных служб, в результате совместной работы сотрудников ГУУР МВД России, УУР УМВД по Хабаровскому краю и УФСБ России по региону установлены девять участников сообщества в возрасте от 22 до 53 лет.
Следствие считает, что задержанный 41-летний житель Хабаровска вместе с 53-летним знакомым организовали преступное сообщество с целью получения дохода. В его структуру входили участники, которые распределяли роли, контролировали деятельность и обеспечивали функционирование сети.
По версии правоохранителей, часть фигурантов занималась руководством подразделениями, другие выполняли функции «охранников», обеспечивая контроль и безопасность на территории города. Доходы от незаконной деятельности распределялись между участниками.
В ходе обысков изъяты мобильные телефоны, документация, планшеты, банковские карты, ноутбук, а также травматическое и зарегистрированное огнестрельное оружие с боеприпасами.
Следственным управлением СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ. Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.