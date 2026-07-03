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«Вербную» ВЭС на Дону запустят в эксплуатацию в начале 2027 года

Новую ветроэлектростанцию «Вербная» в Морозовском районе Ростовской области намерены запустить в первом квартале 2027 года. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные пресс-службы АО «Росатом Возобновляемая энергия».

Источник: Коммерсантъ

Новую ветроэлектростанцию «Вербная» в Морозовском районе Ростовской области намерены запустить в первом квартале 2027 года. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные пресс-службы АО «Росатом Возобновляемая энергия».

Сейчас на площадке ВЭС проходят стратегические несущих способностей грунтов для подтверждения проектных решений по фундаментам. Кроме этого, в ближайшее время начнутся работы по устройству дорог.

Общая мощность ветроэлектростанции «Вербная» составит 92,5 МВт. Станция будет включать 37 ветрогенераторов, каждый из которых имеет мощность 2,5 МВт.

В компании добавили, что местом для строительства ВЭС выбран Морозовский район потому, что он расположен в степной зоне с частыми и сильными ветрами. Это позволит эффективно вырабатывать электроэнергию с ветроустановок.