«Вербную» ВЭС на Дону запустят в эксплуатацию в начале 2027 года

Новую ветроэлектростанцию «Вербная» в Морозовском районе Ростовской области намерены запустить в первом квартале 2027 года. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные пресс-службы АО «Росатом Возобновляемая энергия».
Сейчас на площадке ВЭС проходят стратегические несущих способностей грунтов для подтверждения проектных решений по фундаментам. Кроме этого, в ближайшее время начнутся работы по устройству дорог.
Общая мощность ветроэлектростанции «Вербная» составит 92,5 МВт. Станция будет включать 37 ветрогенераторов, каждый из которых имеет мощность 2,5 МВт.
В компании добавили, что местом для строительства ВЭС выбран Морозовский район потому, что он расположен в степной зоне с частыми и сильными ветрами. Это позволит эффективно вырабатывать электроэнергию с ветроустановок.