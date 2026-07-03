Режим опасности по БПЛА отменен в Нижегородской области

Нижегородцам пришло СМС-оповещение об отмене опасности по БПЛА на территории региона. Жителей просят при обнаружении обломков беспилотников не приближаться к ним, а звонить в 112.
Напомним, что вчера регион подвергся массированной атаке ВСУ. Было сбито 30 вражеских беспилотников. В результате случившегося смертельные травмы получил один человек. Еще четверым пострадавшим потребовалась госпитализация.
В связи с атакой свою работу ограничивал аэропорт. Также жители жаловались на перебои с интернетом.
Напомним, что сотрудники МЧС напомнили нижегородцам порядок действий при обнаружении БПЛА.
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