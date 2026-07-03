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Соцфонд досрочно перечислит волгоградцам выплаты

Соцфонд Волгоградской области опубликовал график июльских выплат. Часть из них.

Соцфонд Волгоградской области опубликовал график июльских выплат. Часть из них поступит на счета получателей досрочно. Так, сегодня, 3 июля, будут перечислены следующие выплаты:

— единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

— пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим родителям;

— ежемесячные выплаты на ребёнка военнослужащего по линии СФР.

При этом ежемесячную выплату из средств маткапитала волгоградцы получат досрочно, так как дата выплаты, 5 июля, выпадает на воскресенье.

8 июля работающим родителям перечислят пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет.

Также сегодня, 3 июля, и 10 июля Соцфонд направит пенсии тем, кто получает их по линии этого ведомства. Волгоградцы получат их раньше, так как 4 и 11 числа будут выходными.

А 21 июля пенсии выплатят уже по графику.