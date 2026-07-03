Госавтоинспекции — 90 лет: с чего начиналась и как менялась дорожная полиция

Сегодня, 3 июля, юбилей у Госавтоинспекции — 90 лет. За это время служба значительно изменилась. На дорогах всё больше транспорта, и дорожным полицейским приходится решать всё больше задач, каждый день разруливая на дорогах самые разные ситуации.
История службы началась 3 июля 1936 года, когда вышло постановление Совнаркома, утвердившее Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции СССР. Перед новой службой поставили такие задачи: борьба с авариями и хищническим использованием автотранспорта, разработка технических норм и измерителей эксплуатации автотранспорта, наблюдение за подготовкой и воспитанием шофёрских кадров, количественный и качественный учёт автопарка.
Сотрудников обязали анализировать аварии, выявлять их причины и привлекать к ответственности водителей машин и других виновных в авариях. Дали право штрафовать нарушителей на сумму до 100 рублей самостоятельно, до 300 рублей — с утверждения начальника республиканского, краевого или областного управления рабоче-крестьянской милиции.
Транспорта на дорогах становилось всё больше. Особой задачей Госавтоинспекции стала профилактика нарушений. В 1963 году наша газета, тогда «Горьковская правда», писала, что в областном центре часто можно видеть юркий «Москвич» с установленным на нём динамиком. За рулём — старшина Белокопытов, который служит в милиции уже около 20 лет. Он пропагандирует правила дорожного движения.
Точной даты появления первого светофора в Горьком нет, но, предположительно, он заработал в 1932 году на перекрёстке улиц Свердлова и Воробьёва (сейчас Большой и Малой Покровских). Переключался в ручном режиме.
В 1976 году в областном центре было уже почти 900 светофоров, а также около 3000 дорожных знаков, 23 км ограждений, разделяющих тротуары и проезжую часть.
«ГП» рассказывала о выезжавших на улицы города автомобилях с нарисованным на дверцах светофором. Это были машины специализированного участка управления внутренних дел, который занимался организацией движения. Внедрялись новые принципы и механизмы. «По “зелёной волне” покатятся скоро машины через перекрёстки проспекта Гагарина», — писала газета 50 лет назад.
Сегодня движение на дорогах региона гораздо более интенсивное. И нарушителей стало больше.
Одна из проблем — превышение скорости, из-за чего водители нередко, не справившись с управлением, вылетают на встречную полосу. По данным областного Управления Госавтоинспекции, только за пять месяцев этого года в регионе из-за выезда на встречку произошло 145 ДТП, в которых 23 человека погибли и 250 были ранены.
Ещё одна большая проблема — нетрезвые автомобилисты. В этом году в регионе за такое нарушение к ответственности привлекли уже более 4,8 тысячи водителей. Из них около 600 повторно сели за руль в пьяном виде, а потому оказались под следствием.
В Госавтоинспекции призывают жителей региона сообщать о пьяных водителях по каналу 112. За подтвердившуюся информацию положено вознаграждение — 5000 рублей.
Ситуацию осложняют водители без прав. Таковыми считаются те, кто водительское удостоверение вообще не получал или истёк срок его действия, чьё право управления прекращено из-за медицинских противопоказаний или кто выучился на одну категорию, а управляет транспортом другой. Такие нарушители на дорогах региона за пять месяцев устроили 92 ДТП, в которых 10 человек погибли и 109 получили травмы…
Свой праздник, который у них, к слову, появился в 2009 году, сотрудники Госавтоинспекции встретят на посту. Говорят, что скидок в связи с особым днём нарушителям не будет.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Глеб Никитин поздравил сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции Нижегородской области с 90-летием службы.