Госавтоинспекции — 90 лет: с чего начиналась и как менялась дорожная полиция

Транспорта на дорогах становилось всё больше. Особой задачей Госавтоинспекции стала профилактика нарушений. В 1963 году наша газета, тогда «Горьковская правда», писала, что в областном центре часто можно видеть юркий «Москвич» с установленным на нём динамиком. За рулём — старшина Белокопытов, который служит в милиции уже около 20 лет. Он пропагандирует правила дорожного движения.