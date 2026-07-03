Mash: Продюсер Константин Меладзе тайно получил гражданство Грузии

Композитор и продюсер Константин Меладзе якобы тайно получил гражданство Грузии — этот паспорт стал для него вторым после украинского, обновленного в 2024 году. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщил Mash.
По законам Грузии у гражданина страны не может быть два паспорта, но это ограничение можно обойти с личного разрешения президента страны. Но официального одобрения от Михаила Кавелашвили Константин Меладзе, по сообщениям журналистов, не получил, следовательно, он отрекся от украинского удостоверения личности.
В данный момент композитор проживает в Италии, передает Telegram-канал.
Официального подтверждения информации о получении Меладзе грузинского гражданство на данный момент нет.
В середине апреля стало известно, что в 2025 году Константин Меладзе заработал на своем лейбле более 100 миллионов рублей. Компания композитора «Меладзе Мьюзик» работает в сфере исполнительских искусств и владеет правами на товарные знаки групп «Инь-Янь», M-Band и «БиС».
В мае прошлого Константин Меладзе объявил о роспуске группы «ВИА Гра» и сообщил о выпуске новой песни, которая стала последней в дискографии коллектива.