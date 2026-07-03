Mash: Продюсер Константин Меладзе тайно получил гражданство Грузии

По законам Грузии у гражданина страны не может быть два паспорта, но это ограничение можно обойти с личного разрешения президента страны. Но официального одобрения от Михаила Кавелашвили Константин Меладзе, по сообщениям журналистов, не получил, следовательно, он отрекся от украинского удостоверения личности.