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Mash: Продюсер Константин Меладзе тайно получил гражданство Грузии

Композитор и продюсер Константин Меладзе якобы тайно получил гражданство Грузии — этот паспорт стал для него вторым после украинского, обновленного в 2024 году. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщил Mash.

Композитор и продюсер Константин Меладзе якобы тайно получил гражданство Грузии — этот паспорт стал для него вторым после украинского, обновленного в 2024 году. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщил Mash.

По законам Грузии у гражданина страны не может быть два паспорта, но это ограничение можно обойти с личного разрешения президента страны. Но официального одобрения от Михаила Кавелашвили Константин Меладзе, по сообщениям журналистов, не получил, следовательно, он отрекся от украинского удостоверения личности.

В данный момент композитор проживает в Италии, передает Telegram-канал.

Официального подтверждения информации о получении Меладзе грузинского гражданство на данный момент нет.

В середине апреля стало известно, что в 2025 году Константин Меладзе заработал на своем лейбле более 100 миллионов рублей. Компания композитора «Меладзе Мьюзик» работает в сфере исполнительских искусств и владеет правами на товарные знаки групп «Инь-Янь», M-Band и «БиС».

В мае прошлого Константин Меладзе объявил о роспуске группы «ВИА Гра» и сообщил о выпуске новой песни, которая стала последней в дискографии коллектива.

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