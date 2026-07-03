Игра в «пятнашку»: от «Янтарного» до Аксакова запустили электробус

В Калининграде на маршрут № 15 вышел электробус. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Новый вид общественного транспорта будет пока курсировать от дворца спорта «Янтарный» до ул. Аксакова в тестовом режиме. Прежде чем выпустить машину челябинского завода «Синара» на линию, её обкатывали без пассажиров.
Электробус привезли в Калининград на тестовое испытание в декабре прошлого года. При этом за несколько месяцев до этого в мэрии заявили, что электробусы экономически невыгодны.
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