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В Красноярском крае два молодых специалиста стали «земскими тренерами»

В Большемуртинскую спортшколу вышли на работу два «земских тренера».

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае два молодых специалиста стали «земскими тренерами». Выпускники Красноярского колледжа олимпийского резерва Елизавета Ордынская и Денис Лаврентьев начали работать в Большемуртинской спортивной школе.

Под руководством тренера-преподавателя по футболу Дениса будут проходить тренировки детско-юношеских команд и подготовка ребят к соревнованиям. Елизавета стала инструктором по спорту. Сейчас она набирает детей в группу по легкой атлетике.

Молодые сотрудники получили «подъемные» выплаты и обустраиваются на новом месте.

Напомним, что специалисты, обладающие необходимой квалификацией, могут присоединиться к программе «Земский тренер» до 1 сентября 2026 года. За участие в ней полагается выплата в один миллион рублей. В нашем регионе сейчас нужны тренеры по хоккею, боксу, лыжным гонкам, биатлону, фигурному катанию, футболу, волейболу, баскетболу и борьбе.