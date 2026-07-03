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Жителя Перми отправили в колонию строгого режима за перевозку 1,5 кг наркотиков

Дзержинский суд Перми вынес приговор жителю краевого центра, обвинявшемуся в незаконной перевозке наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Источник: Коммерсантъ

Дзержинский суд Перми вынес приговор жителю краевого центра, обвинявшемуся в незаконной перевозке наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установило следствие, в конце октября 2025 года по просьбе своей знакомой мужчина перевез более 1,5 кг наркотиков из Ленинградской области в Пермь. За это он получил 100 тыс. руб. и наркотическое вещество — мефедрон. В ходе судебного следствия обвиняемый вину в инкриминируемом деянии отрицал, однако его вина доказана собранными по делу доказательствами.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.