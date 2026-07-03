Жителя Перми отправили в колонию строгого режима за перевозку 1,5 кг наркотиков

Как установило следствие, в конце октября 2025 года по просьбе своей знакомой мужчина перевез более 1,5 кг наркотиков из Ленинградской области в Пермь. За это он получил 100 тыс. руб. и наркотическое вещество — мефедрон. В ходе судебного следствия обвиняемый вину в инкриминируемом деянии отрицал, однако его вина доказана собранными по делу доказательствами.