Житель Самары фиктивно поставил на учет 17 иностранцев

Самарец фиктивно поставил на учет 17 приехавших в Россию иностранцев. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУФССП по Самарской области.
«В отношении должника вынесли постановления об ограничении выезда за пределы страны, также запретили регистрационные действия с его машиной и обратили взыскание денег на банковских счетах», — рассказали в ведомстве.
В отделении судебных приставов Кировского района Самары завели исполнительное производство. В результате принятых мер мужчина выплатил штраф в полном объеме, исполнительное производство окончено.
Напомним, в Самарской области женщина фиктивно прописала у себя семерых иностранцев, другая жительница прописала 14 иностранцев. А женщине в декрете назначили полмиллиона рублей штрафа за незаконную регистрацию 30 иностранцев.