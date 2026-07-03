Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Самары фиктивно поставил на учет 17 иностранцев

Самарец оштрафован на 250 тысяч рублей за фиктивную постановку на учет иностранцев.

Источник: Комсомольская правда

Самарец фиктивно поставил на учет 17 приехавших в Россию иностранцев. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУФССП по Самарской области.

«В отношении должника вынесли постановления об ограничении выезда за пределы страны, также запретили регистрационные действия с его машиной и обратили взыскание денег на банковских счетах», — рассказали в ведомстве.

В отделении судебных приставов Кировского района Самары завели исполнительное производство. В результате принятых мер мужчина выплатил штраф в полном объеме, исполнительное производство окончено.

Напомним, в Самарской области женщина фиктивно прописала у себя семерых иностранцев, другая жительница прописала 14 иностранцев. А женщине в декрете назначили полмиллиона рублей штрафа за незаконную регистрацию 30 иностранцев.