прокуратура Хабаровского края проверяет обстоятельства ДТП

Согласно предварительной информации, 2 июля 2026 года в 18:30 на 124 м км автодороги А 370 «Уссури» водитель «Лады Весты», двигавшийся в направлении Хабаровска, нарушил правила дорожного движения и оказался на встречной полосе, где совершил столкновение с «Хондой Аккорд» и «Тойотой Приус». В результате аварии водитель отечественного автомобиля погиб до прибытия медиков. Среди пострадавших — двое несовершеннолетних и иные участники ДТП; полученные ими травмы не представляют угрозы для жизни, пострадавшим предоставлена медицинская помощь.