Хабаровских предпринимателей и художников приглашают стать частью «Ночи в парке»

В Хабаровске парк имени Н. Н. Муравьева-Амурского начал прием заявок на участие в трехдневном проекте «Ночь в парке». Мероприятие запланировано на 17−19 июля. Регистрация продлится до 13 июля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
К участию в мероприятии команда парка приглашает предпринимателей в сфере общественного питания для организации фудкортов. Заявки ждут от мастеров, проводящих обучение, различные игры и другие интерактивы, а также от художников и коллекционеров. На площадке можно будет организовать выставку картин, арт-объектов или других экспозиций.
Регистрация проходит по ссылке. В форме нужно указать полное наименование организации или частного лица, номер телефона, ФИО, электронную почту, дату участия. Кроме того, учитывается сфера деятельности. Важно прислать фотографии творческих работ, а также ссылки на свои проекты в социальных сетях.
— Мы ищем творческих и энергичных людей. Если вы хотите заявить о себе, удивить зрителей и стать частью большого культурного праздника на открытом воздухе, то этот проект для вас! — сказали в парке имени Н. Н. Муравьева-Амурского.
После рассмотрения заявки с вами свяжутся и обсудят детали подготовки к мероприятию. Отмечается, что необходимое оборудование, в числе которого столы, стулья, подключение к электропитанию, у парка есть. Однако инвентарь ограничен, в связи с чем организаторы просят заранее предусмотреть организацию личного инвентаря.
Кроме того, подать заявку на участие могут и волонтеры по ссылке. При регистрации просят указать номер телефона, ФИО, электронную почту, возраст, дату участия и опыт в волонтерстве.
— Если вы хотите попробовать себя в роли организатора, помочь гостям сориентироваться на площадке и стать частью события, то мы ждем вас! — пишет пресс-служба учреждения.
Программу «Ночи в парке» на данный момент держат в секрете. Тем не менее известно, что культурное событие приурочено к Году единства народов России. Основной темой станет многообразие культур, традиций и языков дальневосточных народов.