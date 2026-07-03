Хабаровских предпринимателей и художников приглашают стать частью «Ночи в парке»

К участию в мероприятии команда парка приглашает предпринимателей в сфере общественного питания для организации фудкортов. Заявки ждут от мастеров, проводящих обучение, различные игры и другие интерактивы, а также от художников и коллекционеров. На площадке можно будет организовать выставку картин, арт-объектов или других экспозиций.