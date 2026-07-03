На авиафестивале «Крылья Пармы» выступят пилотажные группы «Стрижи» и «Первый полет»

Фестиваль «Крылья Пармы» проводился в Перми с 2009 года и стал одним из крупнейших массовых мероприятий в Прикамье. В разное время, помимо «Стрижей» и «Первого полета», на мероприятии выступали авиагруппы «Русь» и «Русские витязи».