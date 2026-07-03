Девушку из Индонезии приговорили к 25 ударам палкой за поцелуй в TikTok

В индонезийской провинции Ачех 25-летнюю девушку и 22-летнего мужчину приговорили к публичной порке за один поцелуй в автомобиле. О поцелуе узнали из видео в TikTok. Об этом случае сообщает Associated Press.
При этом власти установили, что пара была не жената. Уже в апреле этого года мужчину и женщину арестовали.
Их приговорили к 25 ударам палкой, однако количество ударов было снижено до 21, поскольку они несколько месяцев провели за решеткой в ожидании решения суда. Посмотреть на наказание собрались более 100 человек.
Ачех является единственной провинцией в Индонезии, где действуют законы шариата.
До этого афганские талибы приняли закон о домашнем насилии, согласно которому мужчины имеют полное право избивать своих жен, если это не приводит к серьезным последствиям. Также закон запрещает жительницам страны прятаться от насилия у родственников. Согласно новому законодательству, супруг может оказаться в тюрьме на 15 суток, если он изобьет жену палкой до серьезных травм.