Девушку из Индонезии приговорили к 25 ударам палкой за поцелуй в TikTok

До этого афганские талибы приняли закон о домашнем насилии, согласно которому мужчины имеют полное право избивать своих жен, если это не приводит к серьезным последствиям. Также закон запрещает жительницам страны прятаться от насилия у родственников. Согласно новому законодательству, супруг может оказаться в тюрьме на 15 суток, если он изобьет жену палкой до серьезных травм.