В РТ пройдет горячая линия по ответственности за нарушение пожарной безопасности

На вопросы татарстанцев ответят сотрудники Главного управления МЧС России по РТ, сообщают организаторы мероприятия.
Горячая линия продлится с 10 до 12 часов. Жителям республики следует звонить по телефону: 221−80−35.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше