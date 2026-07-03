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В РТ пройдет горячая линия по ответственности за нарушение пожарной безопасности

Сегодня, 3 июля, в приемной Президента Российской Федерации в Республике Татарстан будет организована телефонная «Прямая линия» по вопросу ответственности за нарушение пожарной безопасности.

Источник: ИА Татар-информ

На вопросы татарстанцев ответят сотрудники Главного управления МЧС России по РТ, сообщают организаторы мероприятия.

Горячая линия продлится с 10 до 12 часов. Жителям республики следует звонить по телефону: 221−80−35.

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