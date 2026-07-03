Главные новости к утру 3 июля 2026 года

Сборная Португалии обыграла команду Хорватии и вышла в ⅛ финала чемпионата мира 2026 года. Матч в Торонто закончился со счетом 2:1. В составе победителей голы на счету Криштиану Роналду и Гонсалу Рамуша. У проигравших отличился Иван Перишич. Матч стал последним на чемпионатах мира для полузащитника сборной Хорватии Луки Модрича.