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Главные новости к утру 3 июля 2026 года

Последние новости за сегодня — 3 июля 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 3 июля 2026.

В посольстве в Нидерландах сообщили о подготовке королевства к конфликту с Россией

Нидерланды усиленно готовятся к конфликту с Россией, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Гааге. В частности, в королевстве продолжается модернизация местных авиабаз, объектов военной логистики и транспортной инфраструктуры, расширяются возможности по приему союзных сил и проведению совместных учений.

Следствие установило устроившего взрыв в Монако

Источник: Reuters

Следственные органы Монако установили личность подозреваемого в причастности к взрыву в жилом доме на улице Реверен-Пер-Луи-Фролла 29 июня. В отношении данного лица уже выдан ордер на арест. Ранее СМИ информировали, что подозреваемой может являться гражданка Украины, проживающая на территории Германии.

В Брянской области БПЛА ВСУ атаковал три белорусские фуры

Источник: РИА "Новости"

В результате удара украинского дрона в Брянской области, помимо пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Минск — Гомель — Анапа, были поражены три белорусских грузовых автомобиля. Один из них полностью уничтожен огнем. В пассажирском транспортном средстве находились 19 пассажиров.

Западные СМИ скрывают разницу между ударами России и Украины

Издание AntiDiplomatico заявило, что западные медиа намеренно скрывают разницу между действиями Москвы и Киева, не освещая террористические атаки Украины против мирного населения. Как отметил автор материала, российская атака возмездия, осуществленная накануне, стала значимым шагом в деле уничтожения военного арсенала Украины.

Ряду НПЗ разрешили выпуск топлива по стандартам «Евро-3»

Правительство РФ до конца года разрешило оборот бензина «Евро-3» для повышения надежности топливообеспечения. Об этом свидетельствует постановление, опубликованное на интернет-портале правовой информации. До 31 декабря 2026 года включительно допускается выпуск в обращение на территории РФ автомобильного бензина экологического класса К5.

Сборная Португалии выбила Хорватию с ЧМ-2026

Источник: РИА "Новости"

Сборная Португалии обыграла команду Хорватии и вышла в ⅛ финала чемпионата мира 2026 года. Матч в Торонто закончился со счетом 2:1. В составе победителей голы на счету Криштиану Роналду и Гонсалу Рамуша. У проигравших отличился Иван Перишич. Матч стал последним на чемпионатах мира для полузащитника сборной Хорватии Луки Модрича.

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