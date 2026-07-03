В Белгороде до конца дня восстановят подачу воды и света после ракетного удара

Господин Шуваев уточнил, что в результате атаки «есть сбития, но есть и прилеты». Как сообщал «Ъ-Черноземье», в Белгороде погибла мирная жительница. Она получила осколочные ранения, когда находилась в машине, и скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Есть также еще одна пострадавшая, которой сейчас оказывают необходимую помощь. Повреждены пять автомобилей.