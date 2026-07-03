Юрист объяснил, кому обязаны дать отпуск за свой счёт

К числу работников, которым обязаны дать такой отпуск по заявлению, относятся работающие пенсионеры — до 14 календарных дней в год, инвалиды — до 60 дней, а также сотрудники в особых жизненных ситуациях, включая рождение ребёнка, регистрацию брака или смерть близкого родственника — до пяти дней. Кроме того, право на отпуск без содержания имеют совмещающие работу с обучением — до 15 дней в предусмотренных законом случаях.