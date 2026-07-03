Юрист объяснил, кому обязаны дать отпуск за свой счёт

Работодатель обязан предоставить отпуск за свой счёт сотрудникам из льготных категорий. Об этом RT рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.
По его словам, порядок оформления неоплачиваемого отпуска регулируется статьёй 128 Трудового кодекса РФ и рядом других норм. Закон предусматривает два основных сценария. В первом случае работник относится к льготной категории, и тогда работодатель не вправе отказать в предоставлении отпуска без сохранения заработной платы.
Во втором случае решение остаётся за работодателем. Если сотрудник не входит в перечень льготников, отпуск может быть предоставлен только по взаимной договорённости сторон.
К числу работников, которым обязаны дать такой отпуск по заявлению, относятся работающие пенсионеры — до 14 календарных дней в год, инвалиды — до 60 дней, а также сотрудники в особых жизненных ситуациях, включая рождение ребёнка, регистрацию брака или смерть близкого родственника — до пяти дней. Кроме того, право на отпуск без содержания имеют совмещающие работу с обучением — до 15 дней в предусмотренных законом случаях.
При этом, как подчеркнул эксперт, работодатель обязан предоставить отпуск только в пределах установленных лимитов. Если сотруднику требуется больше времени, дополнительные дни возможны лишь с согласия руководства.
Для остальных работников действует общий порядок: инициатором отпуска может быть только сам сотрудник, а работодатель вправе как согласовать заявление, так и отказать. Продолжительность отдыха в таких случаях определяется по соглашению сторон.
Если руководство не одобряет отпуск за свой счёт, сотрудник обязан продолжать работу или воспользоваться другими законными вариантами отсутствия — например, взять отгулы или оформить ежегодный оплачиваемый отпуск.
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