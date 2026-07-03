Учёный рассказал, почему в жару опасно пить холодную воду

Учёный из ПНИПУ предупредил об опасности употребления холодной воды в жару.
В жару человек с потом теряет в сутки до 3 литров жидкости, с которой уходят соли. Из-за этого нарушается водно-солевой баланс.
«Клетки, включая нейроны, набухают, передача нервных сигналов нарушается. Результат — головная боль, тошнота, слабость. Если пить только пресную воду, почки выводят ещё больше солей, давление продолжает падать. Возникает замкнутый круг, который грозит водной интоксикацией», — рассказал старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского политеха, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.
В жару лучше пить подсоленную воду. Концентрация соли — одна чайная ложка на 1 литр жидкости. Таким способом можно восстановить осмотическое давление, помочь почкам удержать жидкость, поддержать стабильную работу мозга.
Температура воды также важна. Ледяную жидкость во рту мозг интерпретирует как угрозу переохлаждения. Вследствие этого сужаются сосуды кожи, что уменьшает теплоотдачу.
«Холод во рту ведёт к перегреву организма. Горячий напиток, наоборот, стимулирует потоотделение, а это самый эффективный способ охлаждения в жару», — объяснил эксперт.
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