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В Ростовской области за 2 июля произошло 11 техногенных пожаров, погиб человек

В тушении пожаров и последствий ДТП было задействовано 292 сотрудника МЧС.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки, 2 июля, на территории Ростовской области зафиксировано 11 техногенных пожаров. По информации, поступившей из регионального управления МЧС, в результате одного из происшествий есть погибший.

Помимо тушения огня в жилом секторе и на объектах инфраструктуры, подразделениям ведомства пришлось столкнуться с масштабными природными и бытовыми загораниями. В частности, за день было потушено 12 очагов горящей сухой травы и 17 очагов возгорания мусора. Также пожарно-спасательные формирования привлекались к ликвидации последствий четырех дорожно-транспортных аварий.

Всего для оперативного реагирования на вызовы и устранения чрезвычайных ситуаций от МЧС России по Ростовской области задействовалась группировка в составе 292 человек личного состава и 73 единиц специальной техники.

В связи с трагическим случаем донской главк МЧС напоминает жителям о базовых правилах безопасности. Спасатели рекомендуют перед уходом из дома обязательно проверять состояние бытовых приборов и зарядных устройств. Настоятельно советуют отключать их от электросети. В ведомстве подчеркивают, что предотвращение возгорания является самой надежной стратегией сохранения жизни и имущества.

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